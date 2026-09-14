Plötzlich reden sie doch: Lars Klingbeil hat sich mit Andrea Orcel getroffen, dem Chef der italienischen Großbank Unicredit. Die Bundesregierung stellt Forderungen – vor allem, was den Firmensitz und den Erhalt von Arbeitsplätzen angeht.

Von Claus Hulverscheidt und Meike Schreiber, Frankfurt, Berlin