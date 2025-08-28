Commerzbank-Vizechef „Entscheidend ist doch, dass unsere Strategie am Kapitalmarkt überzeugt“ 28. August 2025, 5:59 Uhr | Lesezeit: 7 Min. |

Michael Kotzbauer, 57, arbeitet als Firmenkundenvorstand bei der Commerzbank. (Foto: Pavel Becker; Commerzbank AG)

Unicredit baut ihren Anteil an der Commerzbank aus – und sorgt für Unruhe. Firmenkundenvorstand Michael Kotzbauer erklärt, warum er den italienischen Großaktionär kritisch sieht und wieso er selbst so an dem Geldhaus hängt.

Interview von Meike Schreiber und Markus Zydra, Frankfurt

