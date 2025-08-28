Michael Kotzbauer, 57, verbringt seinen Urlaub am liebsten im VW-Bully, spontan durch Europa reisend. Vergangenes Jahr musste er seine Reise abbrechen, als die italienische Unicredit überraschend bei der Commerzbank einstieg. Dieses Jahr platzte erneut eine Nachricht in seinen Urlaub: Unicredit hat ihren Anteil an der Commerzbank auf 26 Prozent erhöht, über Finanzinstrumente kontrollieren die Italiener sogar 29 Prozent. Im SZ-Interview erklärt Kotzbauer, im Vorstand zuständig für das Firmenkundengeschäft, warum die Bank den Großaktionär kritisch sieht – und wie die Firmenkunden darauf reagieren.
Commerzbank-Vizechef„Entscheidend ist doch, dass unsere Strategie am Kapitalmarkt überzeugt“
Lesezeit: 7 Min.
Unicredit baut ihren Anteil an der Commerzbank aus – und sorgt für Unruhe. Firmenkundenvorstand Michael Kotzbauer erklärt, warum er den italienischen Großaktionär kritisch sieht und wieso er selbst so an dem Geldhaus hängt.
Interview von Meike Schreiber und Markus Zydra, Frankfurt
