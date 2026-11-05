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Commerzbank und UnicreditEinmal noch „business as usual“

Lesezeit: 3 Min.

Vorstandschefin Bettina Orlopp auf der Hauptversammlung der Commerzbank im Mai 2026 in Wiesbaden.
Vorstandschefin Bettina Orlopp auf der Hauptversammlung der Commerzbank im Mai 2026 in Wiesbaden.
Andreas Arnold/dpa

Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp präsentiert in dieser Woche die Quartalszahlen. Es könnte das letzte Mal gewesen sein.

Von Meike Schreiber, Frankfurt

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Vielleicht war es Zufall, dass Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp am Ende der Analystenkonferenz nicht wie sonst üblich auf das nächste Treffen im Februar verwies, bei dem die Jahreszahlen und das vierte Quartal besprochen werden. Diesen Donnerstagmorgen wünschte sie lediglich eine schöne Woche und sagte, man spreche sich sicher bald wieder.

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