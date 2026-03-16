Eine Zeit lang war es ein Wettlauf, welcher Investor aus Italien das Ranking der Unbeliebtheit in Deutschland anführen darf: Andrea Orcel, der Chef der italienischen Großbank Unicredit, oder Pier Silvio Berlusconi und seine Familie, die das Medienunternehmen Media for Europe (MFE, früher Mediaset) kontrollieren. Beide sind in Deutschland jedenfalls alles andere als willkommen. Orcel strebt seit Langem nach der Kontrolle bei der Commerzbank und hat jetzt überraschend ein Übernahmeangebot auf den Tisch gelegt. Die Berlusconis sind schon weiter: Sie hatten lange ein Auge auf Pro Sieben Sat 1 geworfen – und konnten im vergangenen Jahr Vollzug melden.