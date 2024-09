Der Bund trennt sich von der Commerzbank, aber wer führt das Institut in den nächsten Jahren? Trotz guter Zahlen scheint eine Vertragsverlängerung von Vorstandschef Manfred Knof alles andere als sicher.

Von Meike Schreiber, Frankfurt

Erst am Mittwoch kündigte der Bund überraschend an, nach fast 16 Jahren bei der Commerzbank auszusteigen, nun kommt auch in die Chef-Frage Bewegung: Eigentlich läuft der Vertrag von Vorstandschef Manfred Knof, der die Commerzbank seit Januar 2021 führt, noch bis Ende 2025. Außerdem hatte der 59-jährige Manager Medienberichten zufolge unlängst durchblicken lassen, dass er für eine zweite Amtszeit durchaus zur Verfügung stehe und gemeinsam mit dem Vorstandsteam die neue Strategie bis 2027 auch umsetzen wolle. Im Aufsichtsrat der Bank aber wachsen SZ-Informationen zufolge die Zweifel, ob Knofs Vertrag tatsächlich verlängert wird.