Die Commerzbank will rund 4300 Stellen streichen. Außerdem will sie etwa ein Fünftel der Filialen schließen: Von rund 1000 sollen nur etwa 800 bestehen bleiben, teilte die Commerzbank mit. Nach der gescheiterten Fusion mit der Deutschen Bank wechselt die Commerzbank nun also ihre Strategie, die sie per Ad-hoc-Mitteilung verkündete. Der Aufsichtsrat muss den Entscheidungen noch zustimmen.

Verkauf der M-Bank könnte zwei Milliarden Euro bringen

"Ein weiterer konzernweiter Stellenabbau ist leider unvermeidbar", heißt es in der Mitteilung. Unter anderem soll das Geschäft der Direktbank Comdirect mit dem der Commerzbank zusammengeführt werden. Derzeit hält die Commerzbank 82 Prozent der Comdirect, den restlichen Aktionären solle ein Angebot gemacht werden, mit einer Prämie von voraussichtlich 25 Prozent.

Der Umbau inklusive Stellenstreichungen und Filialschließungen soll 850 Millionen Euro kosten. Außerdem sollen voraussichtlich 750 Millionen Euro in Digitalisierung, IT-Infrastruktur und Wachstum investiert werden. Zudem kündigte die Commerzbank an, ihre polnische Tochter M-Bank zu verkaufen. Das Institut ist an der Warschauer Börse gelistet und wird dort derzeit mit rund 3,1 Milliarden Euro bewertet. Die Commerzbank hält 69,3 Prozent an der Bank. Durch einen Verkauf der Anteile könnte sie rechnerisch gut zwei Milliarden Euro einnehmen.