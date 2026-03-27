Das Letzte, was Frauen gerade nötig haben, sind Leitartikel von Männern, die ihnen die Welt erklären. Deshalb beginnt dieser Text mit einem Appell: Wir Männer müssen zuhören, lernen und verstehen. Denn so kann es nicht weitergehen. Vor einer Woche machte der Spiegel die Vorwürfe von Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen öffentlich. Es folgten Entsetzen, Empörung und Forderungen nach einem Gesetz gegen digitale Gewalt. Diese Reaktionen sind richtig und greifen trotzdem zu kurz.
MeinungDigitale GewaltSchweigen ist Schuld
Kommentar von Simon Berlin
Lesezeit: 2 Min.
Soziale Medien und Plattformen tragen zur Gewalt gegen Frauen bei, dagegen braucht es wirksame Gesetze. Doch das größte Problem sind nicht Strafrecht oder Internet. Sondern Männer.
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