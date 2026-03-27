Das Letzte, was Frauen gerade nötig haben, sind Leitartikel von Männern, die ihnen die Welt erklären. Deshalb beginnt dieser Text mit einem Appell: Wir Männer müssen zuhören, lernen und verstehen. Denn so kann es nicht weitergehen. Vor einer Woche machte der Spiegel die Vorwürfe von Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen öffentlich. Es folgten Entsetzen, Empörung und Forderungen nach einem Gesetz gegen digitale Gewalt. Diese Reaktionen sind richtig und greifen trotzdem zu kurz.