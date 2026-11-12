Der Rückzug von Nvidia-Gründer Jensen Huang bringt Finanzchefin Colette Kress nach 13 Jahren an die Spitze des Chip-Riesen. Mit dem rasanten Aufstieg der Firma zum Motor des KI-Booms spielte die 59-Jährige bereits eine wichtige Rolle angesichts der explosiven Umsatzentwicklung. Jetzt muss sie als kommissarische Chefin jedoch plötzlich das ganze Unternehmen managen – bisher auf die Führungsrolle von Huang zugeschnitten, der tief ins Tagesgeschäft involviert war.

Der Rücktritt Huangs ist der Gipfel einer Krise, die Nvidia zum Teil selbst verschuldet hat, da es dem Unternehmen seit Langem an einem klaren Nachfolgeplan mangelte. Der 63-Jährige war in der drei Jahrzehnte langen Geschichte der Firma der einzige CEO von Nvidia. Er leitete Beobachtern der Branche zufolge jeden Bereich des Unternehmens mit großer Sorgfalt und setzte sich gleichzeitig als Verfechter der gesamten KI-Branche ein.

Megaspeed : Wurden hier Nvidia-Chips nach China geschmuggelt? Alice Huang, die mutmaßliche Spionin, hat jahrelang ein Unternehmen geleitet, das im großen Stil Nvidia-Technik gekauft hat. Die US-Behörden haben nun einen Verdacht. SZ Plus Von Gregor Scheu ...

Nun kommt Kress. Vor Nvidia arbeitete sie drei Jahre beim Netzwerk-Ausrüster Cisco und 13 Jahre bei Microsoft, wo sie unter anderem die Finanzen des Server-Bereichs verantwortete. Den Job bei dem Chip-Konzern habe sie auch auf Anraten ihrer Söhne übernommen, die damals acht und zehn Jahre alt waren, sagte Kress vor einigen Jahren der israelischen Zeitung Globes. Nvidia galt damals vor allem dank der bei Gamern beliebten Grafik-Karten als cool. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass die Technologie dahinter auch hervorragend für das Training Künstlicher Intelligenz geeignet ist, folgte der steile Aufstieg der Firma, den Kress mitgestaltete.

Mit dem Wachstum des Geschäfts ging auch ein rasantes Wachstum des Aktienkurses einher – und das machte Kress reicher als viele Kollegen in den Finanzressorts anderer Unternehmen. Zum Schlusskurs vom Mittwoch waren ihre Aktienbestände rund 800 Millionen Dollar wert, wie das Wall Street Journal berichtete.

In ihrer ersten E-Mail an die Mitarbeiter als amtierende Nvidia-Chefin räumte Kress ein, dass die Firma gerade „eine außerordentlich schwierige Zeit“ durchlebe und bedankte sich für deren Professionalismus und Widerstandsfähigkeit. Branchenanalyst Patrick Moorhead sagte dem Magazin Wired, Kress habe sich über das Finanzressort hinaus stets auch tief mit den Produkten des Unternehmens ausgekannt, von Server-Systemen für Rechenzentren bis hin zur dafür geeigneten Software.

US-Präsident Donald Trump hat derweil ganz eigene Vorstellungen, wer Nvidia in Zukunft leiten sollte: Ex-Apple-Chef Tim Cook. Der 66-Jährige komme als einziger dafür infrage, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. „Eine Legende ersetzt eine Legende!“, ergänzte er. Cook hatte im September den Chefposten bei Apple an Hardware-Chef John Ternus übergeben. Er kümmert sich vom Verwaltungsrat aus aber weiterhin um Kontakte zur Politik – darunter auch zum US-Präsidenten. Cook hatte in den vergangenen Jahren ein stabiles Verhältnis zu Trump aufgebaut, unter anderem mit Zusagen von Investitionen in den USA.