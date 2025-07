Donald Trump sagt, er habe Coca-Cola von der Rückkehr zum Rohrzucker überzeugt. Der allerdings ist in den USA sehr teuer – wegen der Zölle.

Von Max Muth

Donald Trump plagt eine gewisse Nostalgie für die Achtzigerjahre. Damals fuhren Verbrennerautos durch Ölfelder. Männer waren hart und arbeiteten in Bergwerken und Fabriken, Frauen lächelten viel und überlegten sich, was es zum Abendessen gibt, während sie das Haus im Vorort geschmackvoll einrichteten. Währenddessen tranken alle Coca-Cola. Das süße Koffeingetränk mit komischerweise immer genau der richtigen Menge an Kohlensäure ist eine der ikonischsten Marken der USA. Die Coke steht auf einer Stufe mit Marlboro, Mustang und Levi’s. Was mit Coca-Cola passiert, ist deshalb auch eine Frage der US-amerikanischen Identität. Cola muss Cola bleiben, so sehen das viele US-Amerikaner, und eben auch der derzeit berühmteste von allen: Donald Trump.