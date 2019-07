13. Juli 2019, 10:23 Uhr Heizkosten Mieterbund befürchtet höhere Mieten wegen CO2-Steuer

Wenn es im Winter kalt ist, machen Mieter gerne die Heizung an. Das kann in Zukunft teuer werden.

Immer mehr Politiker, Bürger und jetzt sogar die Industrie und die Wirtschaftsweisen wollen eine CO2-Steuer.

Der Mieterbund sorgt sich jetzt darum, dass die Mieter die steigenden Heizkosten zahlen müssen.

Politiker, Bürger, mittlerweile sogar Manager - immer mehr Menschen fordern eine CO2-Steuer. Die Steuer gilt in der Großen Koalition immer noch als umstritten, Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will sie aber. Mit einer CO2-Steuer würde auch umweltbelastendes Heizen - etwa mit Öl - teurer. Schulz sieht vor, Einnahmen der CO2-Steuer als "Klimaprämie" an Bürger auszuschütten, um die zu belohnen, die umweltfreundlich leben. Auch die Wirtschaftsweisen schlugen vor, das Heizen mit Öl und Gas zu verteuern.

Die CO2-Steuer weckt aber auch Befürchtungen: Der Deutsche Mieterbund sorge sich darum, dass Mieter mehr zahlen müssten, um ihre Wohnung zu heizen, sagte Lukas Siebenkotten, der Präsident des Mieterbunds, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Mieter hätten "keinen Einfluss darauf, wie ihre Wohnung geheizt wird", das würden die Vermieter entschieden. Deshalb sollten diese auch die zusätzlichen Kosten einer CO2-Steuer im Heizungsbereich zahlen.

Die Steuer auf das klimaschädliche Treibhausgas soll auch verhindern, dass Deutschland ständig seine Klimaziele verfehlt, was in den vergangenen Jahren der Fall war. Eigentlich wollte Deutschland laut Pariser Klimaabkommen bis zum Jahr 2020 etwa 32 Prozent weniger CO2 ausstoßen. Das Ziel gilt mittlerweile als unerreichbar. In der zweiten Septemberhälfte will die Bundesregierung ein Paket für den Klimaschutz auf den Weg bringen, damit der CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2030 um mindestens 55 Prozent sinkt.

In Deutschland würden die CO2-Emissionen immerhin sinken, so das Umweltbundesamt. Auf der ganzen Welt hingegen werden immer mehr Treibhausgase emitiert. Im vergangenen Jahr ist der weltweite CO2-Ausstoß auf einen Rekordwert gestiegen. Die beteiligten Staaten haben sich 2018 bei der Klimakonferenz in Kattowitz darauf geeinigt, die Erderwärmung bis 2030 auf maximal 1,5 Grad Celsius pro Jahr zu begrenzen. Wenn das nicht passiere, wäre das fatal für den Planeten, sagen Forscher.