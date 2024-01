Von Nakissa Salavati

Was klimaschädlich ist, wird teurer: Das ist die Idee des CO₂-Preises. Er wirkt wie eine Steuer, weil er Bürgern und Industrie den Anreiz geben soll, ihr Verhalten zu ändern und statt fossile Energien mittel- bis langfristig erneuerbare Energien zu nutzen. Den nationalen CO₂-Preis gibt es in Deutschland bereits, er beträgt derzeit 30 Euro pro Tonne Kohlendioxid und wird nun nicht um zehn, sondern schon um 15 Euro auf 45 Euro erhöht. Grund für die stärkere Erhöhung ist, dass der Bundesregierung nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts das Geld für viele Förderprojekte fehlt. Eigentlich sind die 45 Euro pro Tonne Kohlendioxid nicht neu: Schon die Große Koalition unter Angela Merkel plante die Erhöhung, in der Energiekrise setzte die derzeitige Regierung sie aber aus - bis jetzt. Was der CO₂-Preis konkret bedeutet und wie eine Entlastung aussehen könnte: ein Überblick.