InternetStörung bei Netzwerk-Betreiber legt Webseiten und Apps lahm

Blick in die Zentrale des Hosting-Anbieters Cloudflare in San Francisco: Die Firma ist ein zentraler Anbieter im Internet.
Blick in die Zentrale des Hosting-Anbieters Cloudflare in San Francisco: Die Firma ist ein zentraler Anbieter im Internet. (Foto: Eric Risberg/Eric Risberg/AP/dpa)
  • Eine technische Störung beim Internetanbieter Cloudflare hat am Nachmittag etliche Webseiten und Online-Apps wie X, Truth Social und Chat-GPT unerreichbar gemacht.
  • Cloudflare ist ein globaler Internet-Infrastruktur- und Sicherheitsanbieter, dessen Dienste Hunderttausende Firmen weltweit nutzen, um ihre Webseiten schneller und sicherer zu machen.
  • Das Unternehmen meldete um 13.21 Uhr eine Erholung der Dienste, Kunden können aber weiterhin überdurchschnittlich hohe Fehlerraten feststellen.
Hunderttausende Firmen weltweit nutzen die Dienste von Cloudflare, dessen Netzwerk ausfiel. Unter anderem waren Chat-GPT und X betroffen.

Eine technische Störung beim Internetanbieter Cloudflare hat etliche Webseiten und Online-Apps unerreichbar gemacht. Betroffen waren am Nachmittag unter anderem die Social-Media-Plattformen X und Truth Social. Auch das KI-Angebot von OpenAI und Chat-GPT konnte keine Antworten mehr liefern, weil die User die Website nicht erreichen konnten.

Cloudflare ist ein globaler Internet-Infrastruktur- und Sicherheitsanbieter, dessen Dienste eigentlich Webseiten und Online-Anwendungen schneller, sicherer und stabiler machen sollen. Der US-Dienst ist besonders bekannt für seine DDoS-Abwehr. Das heißt: Es schützt Webseiten davor, durch massenhafte Anfragen lahmgelegt zu werden. Das ist auch der Grund, warum große Publikationen und Webportale sich auf Cloudflare stützen.

Auf der Status-Webseite meldete das Unternehmen zunächst: „Cloudflare ist sich eines Problems bewusst, das mehrere Kunden betrifft, und untersucht dieses derzeit“. Man arbeite daran, die vollständigen Auswirkungen zu verstehen und das Problem zu beheben.

Um 13.21 Uhr hieß es dann: „Wir beobachten eine Erholung der Dienste, aber Kunden können weiterhin überdurchschnittlich hohe Fehlerraten feststellen, da wir unsere Abhilfemaßnahmen fortsetzen.“ Dies deckt sich auch mit Angaben von Internetanwendern auf Portalen wie allestörungen.de. Über die Ursache des Problems ist noch nichts bekannt.

Cloudflare hatte schon in der Vergangenheit mehrfach Ausfälle zu verzeichnen. Im Juli 2019 verursachte ein Fehler in der Software den Ausfall tausender Webseiten überall auf der Welt. Im Juni 2022 fielen mehrere Datencenter der Firma aus, über die ein großer Teil ihres weltweiten Datenverkehrs lief. Mehrere große Webseiten und Internetdienste waren damals über eineinhalb Stunden nicht erreichbar.

IT-Sicherheit für Behörden und Unternehmen
:Was Google derzeit in München plant

Google hat in München seinen weltweit ersten Standort für souveräne Cloud-Lösungen eröffnet. Was der US-Konzern damit vorhat – und welche Pläne es sonst noch gibt.

Von Catherine Hoffmann

