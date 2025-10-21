Amazons Cloud hat ein Problem, und rund um die Welt können Unternehmen nicht arbeiten. Leider hat es sich bei den großen Cloudanbietern eingebürgert, dass man ihren Fängen nicht so leicht entkommt.

Alexa. Alexa! Alexa? Alexa, die digitale Assistentin des Internetkonzerns Amazon, blieb stumm an diesem Montag. Auch Mitarbeiter in vielen Firmen in Deutschland konnten kaum mehr tun, als herumzusitzen und zu warten, bis ihre Computer wieder das tun, was sie sollen. Ihnen Zugang zu gewähren zu Anwendungen, mit denen sie etwa Bestellungen annehmen und die Lieferung veranlassen oder die ihnen Einblick in die Finanzdaten ihres Unternehmens geben. Vieles andere funktioniert auch nicht: von sozialen Netzwerken wie Snapchat über Online-Spiele bis hin zu Sicherheitskameras, die nichts aufzeichnen können.