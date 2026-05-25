Clemens Tönnies„In unserer Familie gibt es keine Vegetarier“

Clemens Tönnies hat einen riesigen Fleischkonzern aufgebaut und lange den Fußballklub Schalke 04 geführt. Dabei stand der Milliardär oft in der Kritik. Nun wird er 70 – und spricht offen über den größten Fehler seiner Unternehmerlaufbahn.

Das Kind ist eine Hausgeburt, und die Hebamme fragt nach einer Waage für das Baby. Praktischerweise lebt die Metzgerfamilie direkt über ihrem Laden, und so wird der kleine Clemens einfach auf die Fleischwaage im Geschäft gelegt. Das war vor 70 Jahren. Die Anekdote passt zum späteren Leben des Jungen, denn Clemens Tönnies baut mit seinem früh verstorbenen Bruder Bernd einen riesigen Fleischkonzern auf.