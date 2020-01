"Weil wir unsere Tiere so lieben, halten wir an ihnen fest"

Direkt neben dem steinernen Circus-Krone-Bau in München liegt das Haus, das im Winter von dem Direktorenpaar Jana Lacey-Krone und Martin Lacey bewohnt wird. Zum Gespräch laden sie in das frisch renovierte ehemalige Herrenzimmer. Auf dem ausladenden Schreibtisch steht ein Bronze-Elefant, der noch von Zirkusgründer Carl Krone stammt. Er ist so schwer, dass er sich mit einer Hand nicht hochheben lässt. Auch wenn ihm mittlerweile ein Stoßzahn fehlt, wird er jedes Jahr im April sorgfältig eingepackt, um für acht Monate mit auf Tournee zu gehen.