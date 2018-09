3. September 2018, 21:25 Uhr Cipsoft Drei Jungs und ein Computerspiel

Sie kannten sich schon in der Schule, programmierten Spiele - und gründeten 2001 ein Unternehmen: Cipsoft.

Von Veronika Wulf, Regensburg

Ein Name, der in der Regensburger Gründerszene immer wieder fällt, ist Cipsoft. Der Videospielentwickler gilt dort als Vorzeige-Start-up und Vorbild. Dabei dürfte das, was Gründer Stephan Vogler und seine Kollegen geschaffen haben, nicht so einfach nachzuahmen sein.

Es begann Ende der 90er-Jahre, Vogler ging noch zur Schule, mit Stephan Payer und Ulrich Schlott, drei Freunde, die gerne gezockt haben. "Der eine hat eine Klasse übersprungen, der andere ist sitzen geblieben, so kamen wir alle in eine Klasse", erzählt Vogler. Er ...