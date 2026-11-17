Der Spanier Pablo Hernández de Cos liegt im Rennen um die EZB-Präsidentschaft leicht in Führung. Derweil hat Lars Klingbeil einen deutschen Top-Ökonomen für einen anderen Spitzenposten im Blick.

In den nächsten Wochen entscheidet sich, wer Christine Lagarde an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) beerbt. Die Französin verabschiedet sich zum 7. Februar 2027 und damit rund neun Monate vor dem regulären Ende ihrer Amtszeit. Ihr Nachfolger dürfte ein Mann mit einem akademischen Abschluss in Ökonomie werden: entweder Klaas Knot, 59, derzeit Chef der niederländischen Zentralbank, oder der Spanier Pablo Hernández de Cos, 55, Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel. Nach SZ-Informationen liegt Hernández de Cos in dem Rennen leicht vorn, auch die Bundesregierung unterstützt seine Kandidatur. Zugleich will Berlin den Princeton-Ökonomen Markus Brunnermeier zum EZB-Chefvolkswirt machen.