Von Alexander Hagelüken und Benedikt Peters

Am Montag schlug die IG Metall ihren Mitgliedern vor, mit Christiane Benner eine Frau an die Spitze zu wählen - eine Premiere. Im ersten Interview seit der Nominierung erklärt die 55-Jährige, was sie bei der größten deutschen Gewerkschaft vorhat und wie sie sich in die Politik einmischen will.