Von Bernd Kramer und Thomas Öchsner

Christian Neuhäuser, 43, gibt sich betont locker. Der Dortmunder Philosophie-Professor kommt zum Interview in die Katholische Akademie in München in Jeans und Pullover. Und verrät, ohne zu zucken, wie viel er verdient. Alles andere wäre auch wenig glaubwürdig. Er soll ja über Reichtum reden - und wie er ihn begrenzen will.