Von Bastian Brinkmann, Berlin

FDP-Chef Christian Lindner hat öffentlich gesagt, wie er die Kandidaturen von Olaf Scholz und Robert Habeck für das Kanzleramt sieht: Das sei aussichtslos. „Das Rennen um die Kanzlerschaft ist in Wahrheit doch gelaufen“, sagte Lindner auf dem SZ Wirtschaftsgipfel in Berlin. „Friedrich Merz ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.“ Hat der politische Analyst Lindner recht, wählen die Deutschen am 23. Februar 2025 also den Oppositionsführer Friedrich Merz zum Kanzler.