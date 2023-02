Von Claus Hulverscheidt, Helsinki

In politisch schwierigen Zeiten kann es Balsam sein, sich mit Menschen zu umgeben, die einem wohlgesonnen sind, einen ähnlich schweren Job haben - und in Deutschland nicht wählen dürfen. Und so steht Christian Lindner drei Tage nach dieser vermaledeiten Berliner Abgeordnetenhauswahl in einem schmucken Saal des finnischen Finanzministeriums und spricht über Haushaltsdefizite. Neben ihm klammert sich seine Amtskollegin Annika Saarikko ans Stehpult, in Sachen EU-Finanzen genauso eine Schwester im Geiste wie die niederländische Ressortchefin Sigrid Kaag, die der Bundesfinanzminister bereits am Dienstag getroffen hatte. Ein straffes Besuchsprogramm als willkommene Ablenkung: Lindner dürfte froh gewesen sein, die Arbeitswoche unter gleichgesinnten EU-Partnern zu verbringen statt in den Niederungen der Berliner Parteipolitik.

Denn Gleichgesinnte kann der FDP-Chef brauchen, wenn es in den kommenden Wochen in Brüssel um die Zukunft des EU-Stabilitätspakts geht. Zwar haben Deutschland, Finnland, die Niederlande und andere die milliardenschweren Anti-Krisen-Programme der EU in den vergangenen drei Jahren aus Überzeugung mitgetragen. Nun aber geht in Helsinki und Den Haag, in Berlin und Wien die Sorge um, dass ausgabefreudige Politiker in Brüssel, Paris und anderswo die Gelegenheit nutzen, um laxe Haushaltsdisziplin, teure Programme und die gemeinsame Aufnahme von Schulden in der EU dauerhaft festzuschreiben. Der "Elefant im Raum", so heißt es in EU-Verhandlungskreisen, ist dabei Italien. Denn noch immer ist unklar, welchen Kurs die neue rechtsgerichtete Regierung in Rom mit Blick auf die europäischen Schuldenregeln fahren wird.

Reformen ja, eine Aushöhlung des Stabilitätspakts nein - das ist deshalb die Marschroute, die Lindner und Saarikko bei ihrem gemeinsamen Auftritt am Mittwoch in Helsinki vorgeben. Kompromissbereit sind sie etwa bei der Frage, in welchem Tempo die Euro-Mitgliedsländer eine zu hohe Staatsschuldenquote reduzieren müssen. Die bisherige Regelung gilt als zu starr und weltfremd, sie soll durch eine "realistischere" Vorgabe ersetzt werden. "Die Regeln müssen flexibler werden - aber nur, wenn der Weg zu sinkenden Schuldenquoten dafür künftig verbindlicher und verlässlicher ist als in der Vergangenheit", sagt der Bundesfinanzminister.

"Wir sind uns einig, dass es keiner neuen, zusätzlichen Finanzquellen bedarf"

Nicht gerüttelt werden darf nach seinen Worten an den Eckpfeilern des Stabilitätspakts, wonach das Haushaltsdefizit eines Euro-Landes in normalen Zeiten drei Prozent und der Schuldenstand 60 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung nicht übertreffen dürfen. Auch wenn derzeit kaum ein Land die 60-Prozent-Grenze einhalte, hätten diese Werte eine hohe Symbolkraft. "Sie zu ändern, würde ein falsches Signal an die Finanzmärkte", sagt Lindner. "Exzessive Subventionen und steigende Schulden sind nicht die Lösung, das Gegenteil der Fall. Wir brauchen bei den öffentlichen Finanzen mehr Qualität und nicht mehr Quantität."

Saarikko wird sogar noch deutlicher als der Kollege aus Berlin: "Wir sind uns einig, dass es keiner neuen, zusätzlichen Finanzquellen bedarf", sagte sie mit Blick auf Überlegungen der Brüsseler Kommission und einiger EU-Staaten, neue europäische Fördertöpfe zu schaffen und gemeinsam Schulden aufzunehmen. "Es gibt genügend Fonds, wir müssen eher dafür sorgen, dass das Geld auch abfließt", so die Ministerin. Auch habe ihr noch niemand erklären können, wofür zusätzliche Mittel überhaupt benötigt würden.

Einig sind sich Lindner und Saarikko auch mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und dessen wirtschaftliche Folgen. Beide Länder, so hat sich im vergangenen Jahr schnell gezeigt, waren vor dem Überfall in einem Ausmaß von Energielieferungen aus Russland abhängig, das sich als brandgefährlich erwies. In Finnland brach zudem der nicht unwichtige Außenhandel mit dem östlichen Nachbarn ein, mit dem man eine 1340 Kilometer lange Grenze teilt. Die Exporte nach Russland lagen zuletzt um 76 Prozent unter Vorjahresniveau, die Importe gingen um 66 Prozent zurück.

Wie Deutschland bemüht sich auch Finnland darum, neue Energiequellen zu erschließen. Gas wird nun vor allem aus Schweden und über die Nordsee-Pipeline Balticconnector importiert, die das Land mit Estland verbindet. Zudem gibt es ein neues Flüssigerdgas-Terminal. Vor allem aber soll im März ein weiteres Atomkraftwerk ans Netz gehen, das bei vollem Betrieb das russische Gas für die Stromerzeugung vollständig ersetzen kann.

Mittelfristig möchte Finnland allerdings vom Energieimporteur zum -exporteur werden, was auch für Deutschland von Bedeutung ist. So will das Land bis 2030 seine Windkraftanlagen zu Lande und zur See so weit ausbauen, dass die Hälfte des heimischen Stromverbrauchs damit gedeckt werden kann. An dem Projekt sind auch deutsche Firmen maßgeblich beteiligt, zudem soll ein Teil des günstigen Stroms exportiert werden. Darüber hinaus will Finnland innerhalb der EU zu einem der größten Hersteller von grünem Wasserstoff aufsteigen, der über die kommenden Jahre und Jahrzehnte auch in der Bundesrepublik Erdgas weitgehend ersetzen soll. Der neue Rohstoff soll unter anderem über eine Pipeline exportiert werden, die von Finnland über die baltischen Staaten und Polen bis nach Deutschland reicht.

Ein Treffen mit Gleichgesinnten, die Suche nach Verbündeten - an diesem Donnerstag steht bereits der nächste Besuch des reisenden Finanzdiplomaten Lindner auf dem Programm. Ziel diesmal: Wien.