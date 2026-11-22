Da, wo normalerweise die Fahrzeuge der Staatsgäste vorfahren, ist ein Flugzeug gelandet – im Hof vor dem Élysée-Palast. Und links davon steht eine Drohne, rechts hat ein Feuerwehrauto seine Drehleiter so weit ausgefahren, dass sie das oberste Stockwerk erreichen könnte. Was auf den ersten Blick wie ein bedrohliches Szenario wirkt, löst begeisterte Ausrufe aus. Sicherheitsbeamte machen bereitwillig Fotos all jener, die vor den Fluggeräten und Fahrzeugen posieren oder auf den Stufen, wo sonst der französische Präsident Gäste empfängt.