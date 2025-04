Von Helmut Martin-Jung, München

Wie wichtig Chips für die moderne Welt sind, muss man seit der Corona-Pandemie eigentlich niemandem mehr erklären. Lockdowns in China, dazu eine Dürre in Taiwan und eine Blockade im Suezkanal ließen die winzigen, aber unverzichtbaren Bauteile knapp werden. So knapp, dass etwa Autowerke und Waschmaschinenhersteller die Produktion einstellen und viele Kids auf die heiß begehrte Playstation zu Weihnachten verzichten mussten. Der Mangel zog sich durch nahezu alle Industriezweige und hielt noch lange an, auch wenn die auslösenden Gründe längst entfallen waren. Fast die gesamte Wirtschaft spürte das.