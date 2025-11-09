Die Enttäuschung im Juli war nicht nur in Sachsen-Anhalt groß: Der US-Konzern Intel sagte vor vier Monaten seine Pläne für eine neue Chipfabrik in Magdeburg endgültig ab. Die Amerikaner wollten ursprünglich mehr als 30 Milliarden Euro investieren, ein bedeutender Teil sollte Staatshilfe sein, es wäre eine der größten Investitionen der Geschichte in Deutschland gewesen. Doch das Vorhaben ist kläglich gescheitert.