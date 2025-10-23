Chipkrise? Da war doch schon mal was. Im März 2021 steckte das 400 Meter lange Containerschiff Ever Given auf dem Weg von China nach Europa tagelang im Suezkanal fest und blockierte die wichtige Handelsroute. Die Folgen waren dramatisch. Der riesige Pott hatte eine Menge wichtiger Halbleiter und anderer elektronischer Bauteile geladen, Hunderte Schiffe kamen nicht mehr durch, eine neuralgische Wasserstraße des globalen Handelsverkehrs war auf einmal abgeschnitten. Man brauchte damals kein Chaosforscher zu sein, man musste nicht die Flügelschläge von Schmetterlingen studieren, um darauf zu kommen: Es braucht offenbar nur sehr wenig, um eine gewaltige Chipkrise in Europa auszulösen und die hiesige Industrie aus dem Tritt zu bringen.