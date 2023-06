Intel-Subventionen:Deutschland haut die Milliarden raus

Von Caspar Busse, Alexander Hagelüken und Claus Hulverscheidt

Robert Habeck war eigentlich schon durch mit seinen Anmerkungen, eine Sache jedoch brannte dem Bundeswirtschaftsminister noch unter den Nägeln. Ja, knapp zehn Milliarden Euro seien viel Geld, und ja, man habe gegenüber den ursprünglichen Plänen noch einmal drei Milliarden Euro drauflegen müssen, um den amerikanischen IT-Konzern Intel vom Bau einer Chipfabrik in Magdeburg zu überzeugen, sagte Habeck diese Woche bei der Jahreskonferenz des Industrieverbands BDI in Berlin. Aber erstens habe Intel nun zugesagt, in Sachsen-Anhalt die modernsten Chips der Welt zu fertigen. Und zweitens: "Ich will nicht an drei Milliarden 30 Milliarden Investment scheitern lassen."