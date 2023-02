Von Caspar Busse

In Dresden soll es jetzt ganz schnell gehen: Infineon will demnächst mit dem Bau seiner neuen Fabrik beginnen, teilte der Münchner Chiphersteller mit. "Wir machen gemeinsam Tempo beim Ausbau unserer Fertigung, um von den Wachstumschancen zu profitieren", sagte Infineon-Chef Jochen Hanebeck. Die Münchner wollen fünf Milliarden Euro in die neue Fabrik investieren, es ist die größte Investition in der Geschichte Infineons und gleichzeitig eines der wichtigsten Projekt für die Halbleiterindustrie in Deutschland.