Man nennt sie auch digitales Kurzzeitgedächtnis. Speicherchips des Typs DRAM (Dynamic Random Access Memory) behalten die Informationen, die ein Computer oder Smartphone benötigt, während eine Anwendung läuft. Wird das Gerät ausgeschaltet, vergessen sie die Informationen wieder. DRAM-Chips werden auch Arbeitsspeicher genannt.
ComputerWarum Speicherchips immer teurer werden
Die Preise für Grafikkarten, aber auch Notebooks und Smartphones könnten weiter deutlich steigen. Der Grund: Es fehlen Speicherchips. Dahinter steckt der KI-Boom, aber nicht nur.
