Für das zweite Quartal meldet Peking überraschend ein Wachstum von 5,2 Prozent. Doch innenpolitisch mehren sich die wirtschaftlichen Risiken.

Von Gregor Scheu, Peking

Trumps Plan, Chinas Wirtschaft mit Strafzöllen in die Knie zu zwingen, ist vorerst gescheitert. Trotz eines Zollsatzes von zwischenzeitlich 145 Prozent auf chinesische Exporte in die Vereinigten Staaten meldet Peking für das zweite Quartal 2025 ein überraschend starkes Wirtschaftswachstum von 5,2 Prozent. Die Volksrepublik hat ihre Handelsströme von den USA in andere Weltregionen umgelenkt, nach Europa, Südamerika oder Afrika. So konnte sie den Druck aus Washington zumindest vorübergehend abschwächen.