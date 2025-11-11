Am 11. November feiert China den „Singles Day“. Wie aus einem Scherz unter Studenten ein inoffizielles Konjunkturprogramm für ein ganzes Land wurde.

Jedes Jahr am 11.11. feiert China kein nationales Ereignis, keinen Feiertag, keine Revolution, sondern den Warenkorb. Denn der sogenannte „Singles Day“, so heißt der Tag in der Volksrepublik offiziell, ist eine Art selbst erfundener Black Friday in XXL.