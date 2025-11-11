Zum Hauptinhalt springen

Onlinehandel in ChinaDer größte Shopping-Tag der Welt

Lesezeit: 2 Min.

Pakete im Überfluss. Ein Mitarbeiter der chinesischen Online-Plattform JD hat alle Hände voll zu tun. China hat seinen eigenen Black Friday und wie in den USA geht es darum, den Konsum anzukurbeln. )
Am 11. November feiert China den „Singles Day“. Wie aus einem Scherz unter Studenten ein inoffizielles Konjunkturprogramm für ein ganzes Land wurde.

Von Gregor Scheu, Peking

Jedes Jahr am 11.11. feiert China kein nationales Ereignis, keinen Feiertag, keine Revolution, sondern den Warenkorb. Denn der sogenannte „Singles Day“, so heißt der Tag in der Volksrepublik offiziell, ist eine Art selbst erfundener Black Friday in XXL.

