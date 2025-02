Von Gregor Scheu

Als sich am Samstagabend in China die Nachricht von Trumps Zöllen auf chinesische Güter verbreitete, reagierte die chinesische Handelskammer in einem Statement ungewohnt gelassen: „Wir prüfen Gegenmaßnahmen, um unsere Rechte und Interessen entschieden zu verteidigen.“ Keine eindeutigen Kampfansagen, keine Systemkritik an den USA, für die sich chinesische Ministerien selten zu schade sind. Klar ist: Niemand in China möchte einen zweiten Handelskrieg. Die Volksrepublik hat während Trumps vergangener Amtszeit schmerzhaft gelernt, wie schnell Zollstreitigkeiten eskalieren können. Peking steckt in einem Dilemma. Ignorieren oder zurückschlagen?