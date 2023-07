Kommentar von Florian Müller

Eigentlich misstraut Xi Jinping ja den privaten Unternehmern, hat sie in den vergangenen Jahren immer enger an die Leine genommen, viele verschwinden und verurteilen lassen oder vertrieben. Doch mit dem zu langen Festhalten an der Null-Covid-Politik sowie dem harten Durchgriff gegen Technologie- und Immobilienfirmen hat sich Chinas Anführer in eine Sackgasse manövriert: Angesichts des schwachen Wirtschaftswachstums im ersten Halbjahr und einer Rekord-Jugendarbeitslosigkeit ist er nun auf den gegängelten Privatsektor angewiesen, um dringend benötigte Arbeitsplätze zu schaffen.