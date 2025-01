Kein Land hat je mehr exportiert als China im Jahr 2024. Doch für die Regierung in Peking ist der Rekord nicht nur eine gute Nachricht. Denn er offenbart, in welchen Schwierigkeiten die Volkswirtschaft steckt.

Von Gregor Scheu

Noch nie hat Chinas Wirtschaft so viel exportiert wie im Jahr 2024. Insgesamt verließen Waren im Wert von umgerechnet 3,58 Billionen US-Dollar das Land, knapp sechs Prozent mehr als im Vorjahr laut Zahlen der chinesischen Zollbehörde. Die Importe hingegen legten im Vergleich kaum zu. Heraus kommt ein Handelsbilanzüberschuss von enormen 992 Milliarden US-Dollar, eine Summe, die die Welt noch nicht gesehen hat. In Peking freut man sich nur bedingt über diesen Rekord, zeigt er doch allzu deutlich, in welchem Dilemma die chinesische Wirtschaft steckt.