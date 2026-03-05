Gut eine Stunde lang liest Chinas Ministerpräsident Li Qiang im Großen Saal des Volkes aus seinem Manuskript. Ohne Gesten und Pathos trägt er in Peking am Donnerstag vor rund 3000 Delegierten des Nationalen Volkskongresses die neue wirtschaftspolitische Linie der Volksrepublik vor.
Chinas neue Linie: Sicherheit statt Wachstum
Chinas Führung stellt beim Volkskongress den neuen Fünfjahresplan vor. Die Rede von Ministerpräsident Li Qiang zeigt, wie sich die wirtschaftspolitischen Prioritäten der Volksrepublik verschieben – und wie angespannt die wirtschaftliche Lage ist.
Von Gregor Scheu, Peking
