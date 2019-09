Der deutsche Mittelstand generiert Milliardenaufträge aus China. Brechen die Umsätze aufgrund der Schuldenkrise in der Volksrepublik ein, fehlt auch das Geld für dringend notwendige Investitionen in Forschung und Entwicklung.

Statistisch besteht der Wandel der Volksrepublik China vom Armenhaus der Welt zur zweitgrößten Volkswirtschaft ausschließlich aus Zahlen. Übertragen ins echte Leben werden daraus Steine, Stahl, Schienen und Asphalt, also jene Komponenten, die sich zu gewaltigen Ballungsräumen mit hochmoderner Infrastruktur zusammensetzen. Nirgendwo sonst stellt sich die Verwandlung so faszinierend dar wie im Perlflussdelta in der südlichen Provinz Guangdong. Noch vor 40 Jahren dümpelten hier die Fischer an den Ufern ihrer Dörfer entlang. Heute reihen sich Wolkenkratzer aneinander, und die örtliche Industrie und Logistik versorgen den Rest der Welt mit allem, was moderne Gesellschaften zum Leben benötigen oder für notwendig halten.

Tausende deutsche Unternehmen haben in der Vergangenheit bereits viel Geld damit verdient, die Voraussetzungen zu schaffen, dass Südchina zu einem der bedeutendsten Industrie- und Technologiezentren der Erde werden konnte. Manche als Zulieferer, andere als Projektverantwortliche. Sie alle haben mitgeholfen, Guangdong zur wirtschaftsstärksten Provinz Chinas zu machen. Heute werden dort jährlich über eine Billion US-Dollar erarbeitet, knapp zehn Prozent des gesamten chinesischen Bruttoinlandsprodukts. Das ehemalige verschlafene Dorf Shenzhen wuchs zur Megacity heran, in der jeder Bewohner im Schnitt rund 27 000 US-Dollar Wirtschaftsleistung beisteuert. Mehr als in jeder anderen Großstadt des Landes.

Guangdong ist aber noch nicht am Ende seiner Entwicklung. Neun Städte und Kreise mit 60 Millionen Einwohnern, dazu die früheren Kolonien Macau und Hongkong sollen zu einem einzigen großen Wirtschaftsraum verschmelzen. Ein Netz von Autobahnen und Zugverbindungen verknüpft die Region zwar heute schon sehr eng miteinander. Die Provinzhauptstadt Guangzhou und das an Hongkong grenzende Shenzhen aber müssen ihren Nahverkehr noch massiv ausbauen, um einen totalen Verkehrskollaps zu verhindern. Zusammen planen die beiden größten Städte der Provinz fast 50 neue U- und S-Bahnlinien von insgesamt über 1000 Kilometern Länge und einem Investitionsvolumen von weit über 100 Milliarden Dollar.

Für deutsche Unternehmen wie Herrenknecht, einen Produzenten für Vortriebstechnik beim Tunnelbau, sind das gute Nachrichten. Seit mehr als 15 Jahren ist die Firma in der Asien-Pazifik-Region verwurzelt. Während dieser Zeit sind Tausende Kilometer neue U-Bahnlinien im Land entstanden, viele davon dank badischer Ingenieurskunst. Allein in China unterhält Herrenknecht drei Montagewerke und ist an vier Standorten mit Vertriebs- und Serviceeinheiten vertreten. Herrenknecht kann getrost behaupten, einen erheblichen Teil zur chinesischen Metamorphose beigetragen zu haben.

"In den Geschäftsjahren 2015 bis 2018 machten die Auftragseingänge im Chinageschäft in der Regel rund zehn bis 15 Prozent der Konzernaufträge pro Jahr aus", sagt Unternehmenssprecher Achim Kühn. Das ist ein großer Brocken für ein Familienunternehmen, dessen Engagement in China auch zeigt, welche enorme Bedeutung die Volksrepublik für den deutschen Mittelstand hat. Spätestens als die Weltwirtschaft vor zehn Jahren ins Wanken geriet, entwickelte sich die Nachfrage aus Fernost für viele Firmen zu einem unverzichtbaren Standbein ihres globale Geschäfts. Entsprechend aufmerksam verfolgen die Manager die konjunkturelle Entwicklung Chinas, die zuletzt auf 6,2 Prozent abkühlte, was sich bereits durch Zurückhaltung beim Konsum der Bürger offenbart hat.

Aber auch anderweitige Bedrohungen für ein stabiles Wachstum und damit die eigenen Umsätze, wie der mögliche Ausbruch einer Schuldenkrise, treiben die deutschen Unternehmen um. Geringe Produktivität staatlicher chinesischer Firmen, die riesige Summen billiger Kredite bei den örtlichen Banken aufnehmen und dann ihre Verbindlichkeiten nicht bedienen können, erhöhen das Volumen fauler Kredite. Hinzu kommen mehrere Billionen Dollar, die lokale Regierungen als verdeckte Schulden angehäuft haben, indem sie Kapital, vorbei an den offiziellen Kanälen, über Finanzierungsvehikel einsammelten. So hat sich eine Blase aufgepumpt, von der ungewiss ist, in welchem Ausmaß sie Schaden anrichtet, sollte sie platzen. Tatsache ist nur, dass die Realwirtschaft unter einer solchen Krise erheblich leiden würde. Entsprechend vorsichtig beurteilt Mittelständler Herrenknecht die Aussichten für den chinesischen Markt. "Wir sehen uns auch künftig vernünftig in China aufgestellt, wobei es bekanntermaßen im Chinageschäft nicht ohne weiteres möglich ist, mittel- und langfristig sichere Prognosen zu treffen", sagt Kühn.

Sowieso ist das Geschäft für Herrenknecht in China, wie für andere deutsche Maschinenbauer auch, alles andere als einfacher geworden in den vergangenen Jahren. Chinesische Anbieter haben ihren Rückstand in vielen Bereichen aufgeholt und bieten besonders dort ausreichend Qualität zu günstigen Preisen, wo deutsche Präzision und Zuverlässigkeit schlichtweg zu viel des Guten sind. Wo ein Gummihammer ausreicht, um manuell einen Nagel in die Wand zu schlagen, benötigt man eben kein Werkzeug mit digitaler Kraftanpassung. "In den vorangegangenen Jahren haben wir uns darauf bereits bestmöglich eingestellt, indem wir uns vorwiegend auf die bautechnisch und geologisch schwierigeren Projekte konzentrieren", so Kühn.

Der Wettbewerb wird härter, und die einzige Chance für deutsche Mittelständler zum Erhalt ihres Chinageschäfts ist es, ihre technischen Vorsprünge zu verteidigen. Dazu bedarf es kontinuierlicher Investitionen in Forschung und Entwicklung. Sollte das Chinageschäft als Folge einer Schuldenkrise im Land allerdings einbrechen, fielen wichtige Teile der Umsätze weg. Ausgaben, die für Innovationen vorgesehen sind, kämen dann auf den Prüfstand. Mögliche Kürzungen würden dann die eigene Entwicklungskraft schwächen, und die Behauptung technischen Vorsprungs noch schwieriger. Ein Dilemma.

Umso wichtiger ist es für deutsche Firmen, für den Tag X vorbereitet zu sein. Bestenfalls bleiben ihre für viel Geld geschaffenen Standorte in China über die Nachfrage aus der Volksrepublik hinaus von Nutzen. Herrenknecht bedient deshalb von China aus bereits Kunden aus Südostasien und Australien.