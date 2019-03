27. März 2019, 18:46 Uhr China Weniger E-Auto-Förderung

China reduziert die finanzielle Förderung für Elektroautos und andere Fahrzeuge mit alternativen Antrieben und verschärft die Auflagen dafür. Das Finanzministerium kündigte an, den Zuschuss für Elektroautos mit einer Reichweite von mindestens 400 Kilometern auf 25 000 Yuan (was ungefähr 3300 Euro entspricht) in den nächsten drei Monaten zu halbieren. Zudem sollen nur noch E-Autos ab einer Reichweite von mindestens 250 Kilometern statt wie bislang ab 150 Kilometern subventioniert werden. Die regionalen Regierungen werden angewiesen, nicht mit Hilfe einzuspringen und zugleich den Aufbau eines Netzes von Ladestationen stärker zu unterstützen. Die Aktien chinesischer E-Autobauer wie BYD und BAIC Blue-Park sowie von Batterieherstellern wie Contemporary Amperex Technology gerieten daraufhin am Mittwoch unter Druck.