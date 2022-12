Kommentar von Elisabeth Dostert

Es ist wie in jeder schlechten Beziehung: Wie toxisch sie ist, merken die vermeintlich Liebenden häufig erst, wenn es zu spät ist und die Trennung richtig wehtut. Manchmal merkt es auch nur ein Partner. So läuft es gerade in den Beziehungen zwischen Deutschland und China. Die deutsche Wirtschaft, allen voran die großen Konzerne, hat sich abhängig gemacht und sich blenden lassen - von der schieren Größe des Marktes und den üppigen Geschäftsaussichten, von den zumindest anfänglich niedrigen Löhnen, von den Investitionsanreizen.