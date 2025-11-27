Der Weg zum Taishan, einem der fünf heiligen Berge Chinas, führt über mehr als sechstausend Stufen, die sich durch Wälder und Tempel ziehen. Und wer sie erklimmt, hält traditionell die Kamera drauf. Im Internet kann man Videos sehen, mit wackligen Beinen, keuchenden Besuchern und nicht wenigen Touristen, die auf halber Höhe aufgeben. Manche stützen sich mühsam auf einen Stock, andere lassen sich tragen.