Der Weg zum Taishan, einem der fünf heiligen Berge Chinas, führt über mehr als sechstausend Stufen, die sich durch Wälder und Tempel ziehen. Und wer sie erklimmt, hält traditionell die Kamera drauf. Im Internet kann man Videos sehen, mit wackligen Beinen, keuchenden Besuchern und nicht wenigen Touristen, die auf halber Höhe aufgeben. Manche stützen sich mühsam auf einen Stock, andere lassen sich tragen.
Technische HilfeWenn der Roboter klettert
Tourismus in China heißt oft: wahnsinnig viele Treppenstufen erklimmen. Doch immer mehr Menschen greifen dabei zu Roboter-Schienen, die jeden Schritt vereinfachen. Ist das noch Wandern?
Von Gregor Scheu, Peking
