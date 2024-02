Blick in das Volkswagen-Werk in Ürümqi (Archivbild): Die Kritik am Engagement von VW in der chinesischen Uiguren-Provinz Xinjiang reißt nicht ab.

Von Thomas Fromm, Christina Kunkel und Florian Müller, Peking, München

Nach BASF prüft auch Volkswagen einen Rückzug aus der chinesischen Provinz Xinjiang. "Wir wollen da raus", erfuhr die Süddeutsche Zeitung am Mittwoch aus Konzernkreisen. Gespräche dazu mit dem chinesischen Partnerunternehmen liefen bereits. Allerdings sei ein Rückzug nicht einfach, auch einen genauen Zeitplan gebe es nicht. Und doch könnte in die Überlegungen noch einmal neues Tempo kommen. Volkswagen betreibt in der Uiguren-Region in einem Joint Venture mit dem staatlichen chinesischen Autobauer SAIC sowohl ein Werk in Ürümqi als auch eine Teststrecke in Turpan. Bei der Teststrecke hatte es laut dem Handelsblatt zuletzt Hinweise auf Zwangsarbeit in der Bauphase gegeben.