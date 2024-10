Von Florian Müller, Peking

Der Volkswagenkonzern hat es gerade nicht leicht in China: Die Verkäufe laufen nicht, möglicherweise müssen deshalb auch Werke in China und Deutschland geschlossen werden. Und jetzt auch noch das: „China-Diktator schmeißt VW-Top-Manager aus dem Land“, titelt die Bild-Zeitung. Das klingt dramatisch: Werden die Wolfsburger jetzt nicht mehr nur von der chinesischen Konkurrenz ausgestochen, sondern gar von Staatschef Xi Jinping höchstpersönlich politisch verfolgt? Zunächst einmal ist das nicht so abwegig, werden doch öfter Fälle bekannt, in denen ausländische Manager wegen fragwürdiger Vorwürfe in China festgesetzt oder an der Ausreise gehindert werden, Japaner und Kanadier etwa. Politische Motive könnten da oft eine Rolle spielen, da die Länder in zahlreiche Konflikte mit Peking verstrickt sind. In diesem Fall ist es jedoch unwahrscheinlich.