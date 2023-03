Von Florian Müller, Peking

Der Chef des US-Computerherstellers HP, Enrique Lores, hat derzeit nicht viele gute Nachrichten zu verkünden: Fallende Umsätze, Stellenabbau, da sehnt man sich nach einer positiven Meldung. Und die hat der Technologiekonzern ausgerechnet in einem Land gefunden, das derzeit in einer der schwersten Krisen seiner Beziehungen mit den USA seit Jahrzehnten steckt: China. "China entwickelt sich zu einem der positivsten Szenarien", sagte Lores der Nachrichtenagentur Reuters. Das Ende der Corona-Beschränkungen, so hoffen er und viele seiner US-Kollegen, werde Schluss machen mit den Lieferkettenproblemen und für neuen Nachfrageschwung sorgen. Doch damit stehen sie in einem deutlichen Spannungsverhältnis zu den politischen Zielen der Regierung in Washington, die China als ihre größte Bedrohung wahrnimmt.