Ein Güterzug mit Neuwagen kommt an einer Anlegestelle in der ostchinesischen Provinz Shandong an.

Von Florian Müller, Peking

Clemens Kaiser ist auf der "Satellite 2024" in Washington unterwegs, der wichtigsten Messe in seiner Branche. "Die Raumfahrtindustrie ist eine kleine Familie", sagt der Manager von Rivada Space Networks, einem Start-up für Satelliteninternet mit Sitz in München, bei einem Videotelefonat. "Man läuft sich ständig über den Weg." Wen er allerdings nicht mehr sehe, das seien chinesische Firmen, seine alten Geschäftspartner. Mit denen will im Westen nämlich niemand mehr etwas zu tun haben.