Von Helmut Martin-Jung und Florian J. Müller

Man sieht es nicht, doch Taiwan steckt in den meisten Produkten des modernen Lebens. Egal ob Smartphones, Autos oder Kühlschränke - viele von ihnen würden ohne Computerchips aus taiwanischer Fertigung nicht laufen. Ohne den Nachschub mit den kleinen Plättchen von der Insel östlich von China stünde die Weltwirtschaft in vielen Bereichen still, das hat die Corona-Pandemie erst gezeigt. Und gerade deshalb ist der Streit um den Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in der Hauptstadt Taipeh auch wirtschaftlich hochbrisant.