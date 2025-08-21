Auf der Suche nach Inspiration und Erfolg blicken deutsche Manager ganz gerne mal nach Asien. Vor einigen Jahren schauten sie neugierig nach Japan. Warum nur waren die dortigen Unternehmen, besonders die aus der Autoindustrie, auf einmal so erfolgreich? Die Antwort damals hieß: „Kaizen“. Ein Managementprinzip, das auf viele kleine Schritte und die ständige Verbesserung von allen und allem setzte. Ein durchaus anspruchsvoller Mix aus Mitarbeiterbeteiligung und traditionellen japanischen Werten, humanistischer Philosophie und einem großen Schuss BWL.
AutoindustrieDas neue China-Tempo
Lesezeit: 2 Min.
In den Vorstandsetagen der deutschen Autobauer kursiert das Modewort: „China-Speed“. Für die Manager ist das die Lösung – schnell werden wie die Chinesen und damit besser und profitabler. Klingt gut, ist aber nicht ganz so trivial.
Von Thomas Fromm
