Autoindustrie Das neue China-Tempo 21. August 2025, 11:13 Uhr | Lesezeit: 2 Min. |

Roboter in der Fabrik der chinesischen Elektroautomarke Voyah in Wuhan. (Foto: Xiao Yijiu)

In den Vorstandsetagen der deutschen Autobauer kursiert das Modewort: „China-Speed“. Für die Manager ist das die Lösung – schnell werden wie die Chinesen und damit besser und profitabler. Klingt gut, ist aber nicht ganz so trivial.

Von Thomas Fromm

