29. Januar 2019, 18:51 Uhr Wang Xiaochuan im Porträt Zuckerberg, Bezos, Musk - und Wang

Schon als Kind galt Wang Xiaochuan als Genie, er hat die drittgrößte Suchmaschine gegründet und führt den chinesischen Tech-Riesen Sogou. Dass ihn im Westen keiner kennt, stört ihn nicht.



Von Claus Hulverscheidt und Jürgen Schmieder

Das Interessante an einem Treffen mit Wang Xiaochuan ist, dass es erst einmal gar nichts Interessantes zu beobachten gibt. Oft haben die Chefs berühmter Technologie-Konzerne ja einen Spleen, ein Merkmal, das sie aus der breiten Masse heraushebt: Tesla-Chef Elon Musk etwa ist diese unfassbar unbeholfene Rhetorik zu eigen, Facebook-Gründer Mark Zuckerberg die roboterhafte Mimik und Amazon-Boss Jeff Bezos die putineske Physiognomie. Wang dagegen fällt in der Ecknische eines Kaffeehauses in Las Vegas überhaupt nicht auf. Niemand der anderen Gäste nimmt ...