Meinung Automesse in Shanghai

Noch sind die deutschen Autokonzerne in China mitten in ihrer Aufholjagd. Doch das Wichtigste ist: Sie haben ihre Hybris abgelegt und damit einen großen Schritt nach vorne gemacht. Der Ausgang des Rennens ist dennoch offen.

Die Liste der Fehleinschätzungen deutscher Automanager aus den vergangenen Jahren in Bezug auf China ist schier unendlich lang. Erst waren es die Spaltmaße, die zu groß waren. Dann hieß es, dieser ganze Schnickschnack mit Karaoke und Videospielen im Auto, den brauche doch keiner. Und überhaupt, so sagten die Deutschen, sehen diese China-Autos alle gleich aus, man wolle sich als Autokäufer schließlich auch über eine bestimmte Marke definieren. Nicht zu vergessen: Die Hersteller aus China verdienen alle kein Geld, in ein paar Monaten sind die meisten ohnehin wieder weg vom Fenster.