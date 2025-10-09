Die Regierung nutzt ihre Vormacht bei Seltenen Erden weiter als politisches Instrument. Mit neuen Exportauflagen will sie den Zugang und das Know-how zu den wertvollen Rohstoffen einschränken. Und sendet damit ein Signal an Washington.

Der schwelende Handelskrieg zwischen China und den USA verschärft sich weiter. Am Donnerstag hat Peking weitreichende Exportbeschränkungen für Seltene Erden und damit verbundene Technologien verhängt. Die neuen Auflagen gehen weit über bisherige Maßnahmen hinaus. Künftig dürfen selbst Maschinen und Verfahren zur Förderung der Metalle, ohne die kein Smartphone, kein Computerchip und kein Elektroauto funktioniert, das Land nur noch mit Genehmigung verlassen.