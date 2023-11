Kommentar von Florian Müller, Shanghai

Der Handel zwischen Russland und China boomt. Dieses Jahr wird sein Volumen mehr als 200 Milliarden Dollar betragen - ein neuer Rekord. Seitdem der Westen wegen des Ukraine-Kriegs kein russisches Öl und Gas mehr haben will, ist China noch wichtiger als Absatzmarkt geworden. Umgekehrt verkaufen chinesische Hersteller in Russland Rekordmengen an Autos, Elektronik und Maschinen. Damit hält China nicht nur die sanktionierte Wirtschaft des Nachbarlands am Laufen - schlimmer noch: Xi Jinping unterstützt direkt die Kriegsbemühungen seines Freundes Wladimir Putin. Der Westen sieht fast tatenlos zu. Er kann aber auch wenig dagegen tun.