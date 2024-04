Deutsche Wirtschaft:Die Abhängigkeit von China ist zu groß

Kommentar von Thomas Fromm

Wenn deutsche Politiker nach China aufbrechen, dann steckt schon allein in der Passagierliste eine Menge Programmatik. Denn wenn das Who is who der deutschen Industrie mit an Bord ist, dann geht es ganz offensichtlich um große wirtschaftliche Interessen. Das war bei den China-Reisen der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel so, und das ist auch bei ihrem Nachfolger Olaf Scholz (SPD) nicht anders. Mit in China unterwegs sind auch diesmal wieder die üblichen Verdächtigen. Siemens-Chef Roland Busch, der auch Vorsitzender des Asien-Pazifik-Ausschusses und damit sozusagen der Klassensprecher der Wirtschafts-Entourage ist, die Autobosse von BMW, Mercedes und VW, die Chefs von Bayer und BASF. Es geht in der deutschen Wirtschaft eben nicht ohne China, nicht mal ein bisschen.