Von Florian Müller, Peking

Anfang vergangener Woche, ein Restaurant in Xi'an, der chinesischen Stadt, die für die historische Terrakotta-Armee berühmt ist. Bei Tofu, Ente und Wein feiern Liu Guosheng und ein Dutzend ehemaliger Mitarbeiter nach drei langen Jahren Wiedersehen. "Es war sehr emotional", erzählt der 59-Jährige hinterher. Einige Teilnehmer hätten geweint. Was weder Liu noch die anderen Menschen am Tisch ahnen: Am nächsten Tag wird sich ihr Leben vom Kopf auf die Füße stellen, China lässt wieder Touristen ins Land.